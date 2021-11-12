Мытищи, Московская область, , 10:18 — REGNUM В Московской области задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в противоправном деянии, сообщает 12 ноября пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Собака State Farm

По данным надзорного ведомства, 25 октября на одной из улиц подмосковных Мытищ мужчина натравил собаку на женщину. Пострадавшая получила повреждения и была доставлена в больницу. Сотрудники полиции смогли установить и задержать подозреваемого. Назначена экспертиза.

«Ход и результаты процессуальной проверки прокуратурой поставлены на контроль», — рассказали в прокуратуре.