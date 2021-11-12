Ульяновск, 12 ноября 2021, 10:17 — REGNUM Возбуждением уголовного дела обернулся в Ульяновской области конфликт между соседями из-за тараканов. Об этом сообщает УМВД по региону.
Инцидент произошёл в Новоульяновске, где в полицию обратился местный житель. Он пожаловался на своего 28-летнего соседа. Правоохранители предварительно установили, что подозреваемый пришёл к пострадавшему со скалкой в руках.
«И стал требовать, чтобы тот уничтожил в своей квартире тараканов. Потерпевшему не понравилось замечание и возникла ссора», — говорится в сообщении.
Полиция полагает, во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил скалкой по голове соседа, после чего вернулся домой.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Подозреваемый задержан.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года в Ульяновске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в смерти соседа. Этому предшествовала ссора из-за громкого шума.
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