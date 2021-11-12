Курган, , 10:16 — REGNUM В Кургане главной темой для новогоднего украшения города стало 350-летие со дня рождения Петра I. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Зауралья.

Поль Деларош. Петр I. 1838

Центральной новогодней площадкой традиционно станет площадь имени Ленина. Здесь установят яркие новогодние светодиодные конструкции и тематический ледовый городок. За основу концепции взяты зеленый и синий цвета.

Кроме того, к Новому году оформят ещё четыре тематические площадки. Они будут организованы у «Современника», «Спутника», в Гагаринском сквере, в микрорайоне Черемухово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с первых дней ноября устанавливают светомузыкальную ель на Цветном бульваре.

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