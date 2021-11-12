Москва, , 10:16 — REGNUM Рынок криптовалют продолжает завоевывать популярность на фоне ускорения инфляции во всем мире и прежде всего в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

Биткоин Huffingtonpost.de

«По итогам октября рост потребительских цен в этой стране в годовом выражении достиг 6,2%, превысив самые мрачные опасения экономистов.

ФРС США начнет сворачивание программы количественного смягчения лишь с 15 ноября и согласно риторике ее председателя Джерома Пауэлла и его ключевых соратников в сочетании с прогнозом траектории повышение ключевой ставки может не произойти одновременно с завершением работы печатного станка, как это представляется рынку.

С учетом ускорения роста в промышленности в Китае, высоких цен на энергоносители и продовольствие, сохранения логистических проблем промедление с ужесточением монетарной политики может еще больше подогреть инфляционные ожидания.

Все больше и больше инвесторов начинают осознавать, что рост цен не носит временную природу, как это раньше декларировали центробанки развитых стран. Поэтому они ищут спасения… и находят его в биткоине.

Подъем биткоина к $69 000, Ethereum — к $4850 и капитализации криптовалютного рынка с запасом выше $3 трлн как раз произошел после выхода инфляционных данных.

Последующее довольно чувствительное снижение на 9% не стоит воспринимать как сомнения в устойчивости растущей тенденции.

Рынок забегает вперед, индикаторы риска стали зашкаливать, поэтому последовала корректировка избыточных рисковых позиций по деривативам через их ликвидацию.

Поводы для этого также нашлись. Но техническая картина не поменялась — рост не исчерпан, хотя с начала октября рост первой криптовалюты и достигал 50%.

Потенциальные проблемы доллара, которые можно ожидать в обозримом будущем, будут поддерживать дальнейшее повышение к цифровым активам.

И через запущенные биткоин-ETF, и через прямую покупку на криптовалютных биржах, в том числе через шлюзы — подобные возможности ширятся день ото дня.

Но биткоином рынок криптовалют не ограничивается. На текущей неделе хорошую динамику продемонстрировали Ethereum и его конкуренты в пространстве децентрализованных финансов.

Объем заблокированных активов здесь уже достиг $270 млрд. Вначале года было всего $20 млрд! Опережающую динамику показал Binance Coin на фоне видимого снижения остроты между крупнейшей криптовалютной платформы и регуляторов.

Благодаря техническим факторам уверенный рост показал Litecoin. В то же время ажиотаж вокруг Dogecoin и Shiba Inu, а также с некоторыми оговорками в отношении токенов метавселенных и блокчейн-игр сошел на нет», — пояснил эксперт.

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