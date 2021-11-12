Тольятти, Самарская область, 12 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Простой объявили на трех производственных линиях «АвтоВАЗа» в Тольятти. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба профсоюзной организации этого предприятия в своей группе в социальной сети.

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«В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по АВТОВАЗу о простое — Приказ №551 от 11.11.2021 г. «О простое 12 ноября 2021 г.» (ПАП В0, СКП и СКП Kalina)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 ноября простой установлен с компенсацией в размере двух третей средней зарплаты для сотрудников, которые заняты выпуском автомобилей, а также обеспечением и обслуживанием вышеуказанных производств.

«Работникам, находящимся в простое и сделавшим вакцинацию против COVID-19 первым или вторым компонентом, время вакцинации в этот день, вне зависимости от потраченного времени, будет компенсировано в размере разницы между средней заработной платой и оплатой времени простоя», — сообщает пресс-служба.