Ижевск, 12 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 12 ноября выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 385 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 68 807 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 51 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 97 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 549 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 57 305 человек. Скончался 3021 житель региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 20 летальных случаев. Накануне скончались 18 жителей республики.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 8481 житель. Из числа получающих лечение 7393 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1192 человека — в состоянии средней степени тяжести, 456 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на фоне стабилизации эпидситуации после нерабочих дней решено сократить число коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Объем койко-мест будет сокращен с 3980 до 3600 единиц. По словам зампреда правительства республики Эльвиры Пинчук, полностью выведен из состава ковид-центров Республиканский госпиталь для ветеранов войн, где было развернуто 100 мест.

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