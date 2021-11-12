Токио, 12 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Выступающие в соревнованиях спортивных пар российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Токио. Об этом 12 ноября сообщает ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Мишина и Галлямов получили за своё выступление 78,40 балла.

На втором месте идёт ещё одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара (73,98).

13 ноября пары представят произвольную программу.