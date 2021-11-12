Москва, 12 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Странам Запада нужно прекратить нападки на Россию и пересмотреть свою санкционную политику. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза, пишет «Российская газета».

diligentia.net.in Добыча газа

По его мнению, в связи со сложной ситуацией на мировом рынке энергоносителей следует «спокойно попросить Россию о спасении».

«Давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы, включим мыслительный процесс и попросим ее спасти Европу», — пояснил Рапоза.

ИА REGNUM ранее сообщало, цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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