Барнаул, , 10:08 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 12 ноября прививки от коронавируса получили 885 044 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 12 396 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Из общего числа привитых 100 347 жителей региона получили первую прививку (всего +5107 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 761 012 человек (+5723 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 23 685 ревакцинированных (+1566 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Судя по статистике в динамике, в регионе большинство прививаются «Спутником Лайт». Хотя этот препарат рекомендован Минздравом РФ только для вакцинации.

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