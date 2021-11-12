Оренбург, 12 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области у молодой матери, которая в судебном порядке ограничена в родительских правах, отобрали двух детей и отдали под опеку государства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

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По данным ведомства, проблемная семья долгое время находилась под наблюдением надзорных органов. Мать могла обеспечить малолетним детям нормальные условия проживания и содержания, а также не уделяла им должного внимания, проводя время в шумных компаниях и злоупотребляя алкоголем.

Когда судебные приставы совместно с представителями полиции, опеки, сельсовета и фельдшером прибыли по адресу проживания матери и детей, то молодая женщина не стала препятствовать исполнению решения суда.

«После ознакомления с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснения последствий неисполнения законных требований, безоговорочно одела детей и передала специалистам органа опеки. В настоящее время малыши находятся в реабилитационном центре под наблюдением специалистов», — сказали в службе судебных приставов.