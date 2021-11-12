Миллеровский район, Ростовская область, 12 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Утром 12 ноября на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся автомобиль с пассажирами. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной поисково-спасательной службе.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Экстренный вызов о происшествии на 844 километре федеральной трассы спасатели приняли в 7:30 мск. Как стало известно, автомобиль Dodge перевернулся на крышу на ремонтируемом участке дороги. В салоне машины находились четыре человека.

В результате аварии пострадал один человек, остальные участники ДТП от госпитализации отказались.