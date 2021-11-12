Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» планирует запуск производства транспортных средств Hyundai на бывшем заводе General Motors в Петербурге к 2023 году. Этими планами на инновационном форуме поделился директор компании по внешним связям Виктор Васильев.

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«В качестве одного из наших достижений можно назвать приобретение компанией Hyundai бывшего предприятия General Motors, которое было законсервировано в 2015 году. Мы в октябре месяце приняли решение начать его реконструкцию с тем, чтобы к 2023 году начать выпуск новых моделей — это будет широкая линейка автомобилей», — цитирует Васильева ТАСС.

Работа по приобретению завода была завершена еще в прошлом году. Однако эта информация была обнародована только спустя месяц после закрытия сделки.

Кроме производства автомобилей, Hyundai также поспособствует увеличению рынка труда. На заводе будет создано около 1 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Hyundai приобретением петербургского завода General Motors интересовались белорусский автопроизводитель «Юнисон Авто», BMW и узбекский «Узавтопром».

Собственный завод Hyundai в Петербурге работает уже 11 лет. На нем выпускаются такие востребованные модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и другие.

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