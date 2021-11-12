Грозный, , 11:27 — REGNUM В Чечне вернут исторические названия ряду населенных пунктов. Поселкам в черте города Грозного, носившим долгое время имена политических и культурных деятелей советского времени, присвоят названия в честь героев чеченского народа. Так, по-новому будут называться поселки Калинина, Катаяма, Войково, Кирова и городка Маяковского, сообщил глава парламента Магомед Даудов.

Чечня Michael Bushmin

«Предлагается переименование посёлка Калинина на посёлок Маас; посёлка Катаяма на посёлок имени Даши Акаева; городка Маяковского на посёлок имени Абузара Айдамирова; посёлка Войково на посёлок имени Шоипа-Муллы; посёлка Кирова на посёлок Дагуна Омаева», — написал на своей странице в Instagram спикер парламента Чечни.

Работа по переименованию ведется, как отметил Даудов, по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Председатель парламента поручил перед принятием решения о переименовании выяснить общественное мнение горожан.

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