Тверь, , 10:03 — REGNUM Ход второго этапа строительства мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история», а также наполнение его тематических экспозиций обсуждался 11 ноября в ходе рабочей встречи, которую провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава Тверской области провёл рабочую встречу по вопросам развития исторического парка «Россия – Моя история» Пресс-служба правительства Тверской области

Как отмечалось на встрече, в настоящее время сдано основное здание мультимедийного парка, благоустроена территория. Капитально отремонтированы фасады и кровли расположенных рядом административного здания и спортивного зала. На втором этапе создаются зоны общественного питания, торговли, детская площадка, амфитеатр и фотозона. На этой площадке предполагается разместить региональный молодёжный кластер с офисами волонтёрских и патриотических общественных организаций.

Также продолжается создание экспозиций, к этой работе привлечены члены консультативной группы, специалисты Тверского государственного университета, подведомственных структур министерства культуры и министерства туризма Тверской области, предложения поступили и от муниципальных образований региона.

Основу экспозиции составят выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945 — наши дни» и история районов Верхневолжья. На данный момент идет разработка регионального контента мультимедийного парка. Составлены тексты, подобраны иллюстрации к экспозиционным залам.

Парк «Россия — Моя история» является современным мультимедийным комплексом, в котором с помощью новых технологий представлена вся история страны с древнейших времён до наших дней. Проект реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, парки уже созданы в 23 городах России, в Центральном федеральном округе парк «Россия — Моя история» пока есть только в Москве.