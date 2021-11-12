12 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в соответствии с которыми рейтинг президента Украины Владимира Зеленского приближается к отметке 20%.

Мирослава Романенко, , 13:51 — REGNUM Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского приближается к отметке 20%. С момента его избрания президентом Украины это является «рекордом». Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные 11 ноября.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

В соответствии с результатом исследования, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 21,8% избирателей. Второе место занял бы Петр Порошенко (14,5%), третье — Юрий Бойко (11%), четвертое — Юлия Тимошенко (10,8%) и пятое — экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков (8,8%).

Результаты очередного социологического исследования обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Запрещенная Украина», а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие усомнились в том, что Зеленского действительно поддерживают 21,8% опрошенных.

«И тем не менее каким-то неведомым образом в Зе верит максимальное количество людей из опрошенных», — отреагировал Alexey M.

«Так я понимаю, снесёте Зе и на его место опять Порошенко? Так вы никогда из руин не выберетесь!» — отметила Ирина П.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах Gov.ua

«Вот только не надо на Зельца всё валить! Каждый политик был хуже, чем предыдущий. Пока всё решается политтехнологами и указанием из США, нечего и надеяться», — считает Андрей.

«Понятное дело, что виноваты только мы, народ сволочной, который не ценит такого правителя всея Украины… Мы же и в провале вакцинации виноваты и во всём! Раньше была «рука Москвы», теперь мы…» — не без сарказма добавила Ирина Л.

«Мы живём по принципу: а потом стало ещё хуже!» — добавил Volkov.

«Вообще «во всем виноват Путин»! Он Зелю жестко «подставил» — взял и не напал… А ведь мог бы одним махом все проблемы решить…» — шутит Надежда Б.

«Вопрос в другом… Голосование за любого из этого списка — ходьба по граблям… Они там все одним миром мазаны», — считает Роман.

«Делим [цифры] пополам. Процентов 8−10 полных идиотов», — прокомментировал рейтинг Зеленского William Bash.

«3% — не больше у Зелибобика (Зеленского — М. Р.)», — пишет Aleksey.

«После зимы рейтинг будет на уровне статистической погрешности. Вот к чему приводит политика заискивания перед нациками и пиндосами», — добавил Igor S.

«И так с каждым президентом. А почему? Да потому, что даже лучший из манкуртов-предателей всё равно манкурт-предатель», — отметил Михаил.

Владимир Зеленский на инаугурации. 20 мая 2019 года. Киев. President.gov.ua

«Что Порошенко и его кодла, что этот конь дурной и вся эта депутатская власть — мрази антинародные, действуют в интересах Запада, продались полностью, народ им на*ер не нужен, прикрываются только патриотическими лозунгами», — отреагировал «Король Испании».

«То, что лежит, упасть не может…» — написал SaveAndBurn.

«Просто диву даешься… У двух сиамских близнецов, мистера ЗЕ падение рейтинга, а у Разумкова рост. Это одна и та же шайка, два сапога пара. Что они в них обоих увидели…» — недоумевает Иван С.

«Политиком не стал и как артист умер», — отреагировала Светлана В.

«Рейтинг упал и отжался. Что вам эти рейтинги дадут?» — не понимает Любовь П.

«Это конец режима кровавого клоуна! Остается только наблюдать!» — добавил elkos.

«Ну что, Наполеон, приплыл?» — подытожил Александр Н.

Отметим, опрос проводился в период с 4 по 9 ноября 2021 года. Опрос был проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), в ходе него было опрошено 5 тыс. респондентов.

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