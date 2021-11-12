Ярославль, , 10:03 — REGNUM Директор фонда капремонта Ярославской области Роман Гайнутдинов не пришёл на заседание комитета областной думы по ЖКК 12 ноября, где рассматривался вопрос о работе фонда в этом году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роман Гайнутдинов на одном из заседаний облдумы Duma.yar.ru

Неявку директора объяснили командировкой. Не смогла дать пояснения и директор курирующего департамента Мария Сачкова — она опоздала на заседание. Ситуация вызвала возмущение депутатов, которые отказались рассматривать вопрос без первого лица фонда и директора департамента.

«Сложнейший вопрос, и ситуация с капремонтом в регионе не лучшим образом складывается. В Ростовском районе из 41 запланированного дома у 20 вообще перспективы не определены на сегодняшний день. Это странное поведение — прятаться за спину заместителя. Назначим следующее заседание, если человек не появляется, не дает нам полную информацию, надо выносить с другой формулировкой — о качестве работы фонда. Надеюсь, он нас услышит», — сказал депутат областной думы Илья Осипов.

«Нам нужно поставить на вид правительству. Мы что, областная дума, сюда приходим в игрушки играть?», — возмутилась депутат Елена Кузнецова.

Поведение директора фонда напомнило времена предыдущего губернатора Дмитрия Миронова, когда многие областные чиновники не жаловали облдуму. Однако новый врио губернатора Михаил Евраев сделал ставку на большую открытость в своей работе, в том числе и перед депутатами. Похоже, директор фонда капитального ремонта этого сигнала не понял.

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