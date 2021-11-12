Ярославль, 12 ноября 2021, 10:03 — REGNUM Директор фонда капремонта Ярославской области Роман Гайнутдинов не пришёл на заседание комитета областной думы по ЖКК 12 ноября, где рассматривался вопрос о работе фонда в этом году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Неявку директора объяснили командировкой. Не смогла дать пояснения и директор курирующего департамента Мария Сачкова — она опоздала на заседание. Ситуация вызвала возмущение депутатов, которые отказались рассматривать вопрос без первого лица фонда и директора департамента.
Поведение директора фонда напомнило времена предыдущего губернатора Дмитрия Миронова, когда многие областные чиновники не жаловали облдуму. Однако новый врио губернатора Михаил Евраев сделал ставку на большую открытость в своей работе, в том числе и перед депутатами. Похоже, директор фонда капитального ремонта этого сигнала не понял.
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