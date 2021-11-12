Берлин, , 10:02 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время участия в заседании бундестага в Берлине призвала Евросоюз проявить солидарность с Польшей и Литвой, которые «борются с гибридными атаками режима Александра Лукашенко в форме создания миграционного кризиса на границе». Об этом 12 ноября сообщает Polskie Radio.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Тихановской, напряженная ситуация на польско-белорусской границе создает атмосферу шантажа, чтобы заставить Евросоюз «отказаться от здравого смысла и пойти на переговоры с белорусскими властями, которых Брюссель не признаёт легитимными».

»В Минске есть человек, который шантажирует всю Европу», — указала политик во время выступления в бундестаге. Она добавила, что действия против «режима Лукашенко» должны быть более решительными.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.