Москва, 12 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Технологии радикально меняют мир, причём этот процесс происходит стремительно. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Roscongress.org Герман Греф

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«На мой взгляд, мы сейчас переживаем одну из самых радикальных трансформаций за всю историю человечества. Её ключевая особенность — в скорости», — подчеркнул в беседе с ТАСС Греф.

Он отметил, что «главное слово сегодня, которое меняет нашу с вами жизнь, — «технологии», основная из которых технология искусственного интеллекта. Именно она, по словам главы Сбербанка, привносит ещё большую скорость в уже сформированный и очень быстро движущийся технологический прогресс.

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При этом Греф подчёркивает, что в этом быстро меняющемся мире и люди, и их реакции остались теми же, «абсолютно не адаптированными к новой скорости». По его словам, детям и молодым людям, которые родились в период, когда уже существовал искусственный интеллект, гораздо легче приспособиться к абсолютно новому миру, чем людям старшего поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке заявили, что искусственный интеллект позволяет в разы повысить эффективность процессов в различных отраслях экономики.