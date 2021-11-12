Тбилиси, 12 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Оснований для перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной тбилисской больницы в частную клинику нет. Об этом на телеканале «Рустави 2» заявил глава минюста республики Рати Брегадзе.

Facebook.com/moc.gov.ge Михаил Саакашвили скандалит с тюремщиками

Он прокомментировал слова Саакашвили о готовности прекратить голодовку, но при условии, что его переведут из тюремной больницы в частную клинику. Брегадзе отметил, что приветствует готовность экс-президента изменить свою позицию, но не видит оснований для выполнения его ультиматума.

«Я буду очень рад, если он согласится прекратить голодовку, но, конечно, без каких-то условий», — сказал Брегадзе.

Министр добавил, что прекратить голодовку бывшего грузинского лидера также призвал Европейский суд по правам человека.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку, но 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест. Сторонники Саакашвили заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в частную клинику. Они обратились в Европейский суд по правам человека, но там их требование не поддержали.