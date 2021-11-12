Уфа, 12 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Снег и гололедица ожидаются в Башкирии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Pixabay.com Снегопад

Сообщается, что 12 ноября в регионе ожидается небольшой снег, на дорогах может образоваться снежный накат, гололедица. Температура воздуха днем может подняться до +1°С.

13 ноября в регионе также может пройти снег, могут образовываться снежные заносы. Столбик термометра ночью может опуститься до отметки — 6 °C, днем может потеплеть до +2°С.

14 ноября в республике также ожидается небольшой снег.

Отмечается, что в регионе может установиться снежный покров на 3−5 дней позже обычных сроков.