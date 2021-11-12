Оренбург, 12 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области по программе «Пушкинская карта» приобретено более 5 тысяч билетов в театры и музеи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

Рекордсменом по продажам билетов в рамках «Пушкинской карты» назван Оренбургский драматический театр.

В рамках проекта в регионе доступно свыше 200 мероприятий: спектакли, экскурсии, выставки, мастер-классы и другие. Лидером является Орский драматический театр, чьи 30 спектаклей участвуют в программе.

Напомним, что в сентябре минкультуры области заявило о том, что учреждения заработали первый 1 млн рублей в рамках проекта «Пушкинская карта». Стоит также отметить, с 1 ноября в Оренбургской области в учреждениях культуры начали действовать QR-коды. Непривитым посетителям театров и музеев (кроме несовершеннолетних) необходимо предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, план вакцинации в регионе выполнен на 65,6%.