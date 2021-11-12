Подгорица, , 09:57 — REGNUM Согласно новым данным налоговой и таможенной службы Черногории, в октябре 2021 года в государственную казну поступило 73,5 млн евро таможенных сборов.

Таможня Popadius

В частности, за этот период было произведено возмещение уплаченных таможенных пошлин в размере 22 612 евро и акцизов в размере 687 921 евро, пишет «Дневне новине».

Валовой сбор за октябрь по этим базам в 74 298 162 евро выше на 15 872 210 евро или 27,17 процента по сравнению с октябрем 2020 года. В то же время чистый сбор в размере 73 587 628 евро больше на 16 088 408 евро, или на 27,98 процента.

«В структуре собранных доходов наиболее представлен НДС на импорт — 64,25 процента, за ним следуют акцизы — 32,11 процента и таможня — 3 39 процентов», — уточняет ведомство.

Согласно опубликованным данным, при импорте было собрано 47 743 195 евро НДС.

Акцизы принесли еще 23 862 906 евро, таможня 2 522 737 евро, налог на кофе 158 475 и прочие доходы 10 847 евро.