Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии перед судом предстанет бывшая заведующая одного из детских садов. Её обвинили в присвоении средств, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигурантка уголовного дела руководила одним из дошкольных образовательных учреждений Чебоксарского района. Правоохранители считают, что в период своей работы заведующей она получила 48 тыс. рублей от родителей детсадовцев в качестве платы за присмотр и уход за детьми.

«Но на расчётный счёт возглавляемого учреждения средства не внесла, присвоив и распорядившись деньгами по своему усмотрению», — полагают в следственном управлении.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»). Дело будет рассматривать Чебоксарский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии под уголовное преследование попали два сотрудника колонии. Следствие считает, что они заставляли оплачивать транспортные расходы при возврате швейной продукции, забракованной заказчиком.

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