Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 11 ноября в онлайн-формате провел консультации с американским ученым-медиком, иммунологом и инфекционистом Энтони Фаучи. Последний поделился с главой польского минздрава результатами своих исследований по поводу вакцинации от COVID-19, сообщает Polskie Radio.

Вакцинация NIAID

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«Согласно данным, представленным доктором Фаучи, у непривитых людей риск госпитализации в случае заражения коронавирусом в 15 раз выше, чем у вакцинированных», — сообщил журналистам после встречи Адам Недзельский.

Энтони Фаучи занимается исследованиями ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии, а также вирусов Зика и Эбола, пандемического гриппа и др.

Является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и медицинским советником Белого дома.