Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM Ростовские ковид-госпитали получат около 11 млн рублей. Средства будут направлены на закупку оборудования для борьбы с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Госпиталь

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Часть средств в размере 9,5 млн рублей получит ковидное отделение, развёрнутое на базе городской больницы №7 Таганрога. Почти 1,5 млн рублей перечислят инфекционному госпиталю Тарасовского района.

Медицинское оборудование, которое будет приобретено, обеспечит бесперебойную работу ковид-госпиталей.