Москва, 12 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В центре Москвы в очереди на благоустройство находятся 18 переулков района Арбат, сообщил 12 ноября мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он напомнил, что уже приведены в порядок Новый Арбат, Остоженка, Пречистенка и Пречистинская набережная — «большие» улицы Арбата и Хамовников.

«Теперь на очереди — 18 исторических переулков Арбата: Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский, — эти названия известны каждому москвичу», — написал мэр.

По его словам, переулки Арбата представляют особый мир благодаря истории каждого здания. При этом небольшие улицы и сейчас являются домом, местом работы или учёты для многих москвичей.

В ходе работ по благоустройству власти планируют добавить переулкам Арбата больше зелени, тишины и комфорта, будут расширены тротуары, для парковки автомобилей оборудуют карманы, а для снижения скорости установят лежачих полицейских.

Также в переулках установят зарядные станции для электромобилей. В ходе работ будут сохранены исторические детали, например, люки или таблички, а в некоторых местах восстановят историческую брусчатку.