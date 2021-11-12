Джакарта, , 09:51 — REGNUM Правительство Индонезии получило новую партию вакцины против коронавируса от властей Австралии, сообщает CNN Indonesia.

Компания AstraZeneca Cheshire East Council

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Индонезия получила 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

«Правительство Индонезии очень ценит и благодарит правительство Австралии за поставку вакцины», — говорится в заявлении министерства связи и информатики Индонезии.

Индонезия также играет активную роль в усилиях по борьбе за равный доступ к вакцинам для всех стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, достижения в области вакцинации сделали столицу Индонезии одним из 50 городов мира с лучшим контролем за распространением COVID-19.

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