Воронеж, , 09:51 — REGNUM Сразу на 28% выросло число заболевших коронавирусом среди жителей старше 65 лет за неделю с 8 по 11 ноября. Данные на заседании регионального оперштаба представила исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева, сообщили в пресс-службе облправительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Фуфаева подтвердила, что после двухнедельного периода нерабочих дней заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась. Благодаря каникулам на 34% снизилась заболеваемость среди детей. В то же время, за неделю на 28% увеличилось количество заболевших среди лиц старше 65 лет. Представитель Роспотребнадзора призвала усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции, а также активизировать работу волонтеров, особенно в районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о снижении заболеваемости ковидом по итогам двухнедельного периода нерабочих дней, действовавшего с 25 октября по 7 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежские власти сообщили о стабилизации ситуации с корнавирусом