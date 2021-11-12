Калуга, , 10:10 — REGNUM В банковской системе Калужской области из обращения за три квартала 2021 года выведено 177 поддельных денежных знаков Банка России, что на 51 единицу меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом 12 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM эксперт отдела наличного денежного обращения калужского отделения Банка России Елена Асеева.

Китайский юань Chinaexpro.ru

Среди обнаруженных фальшивок — 123 банкноты номиналом пять тысяч рублей, 28 тысячерублевых, 24 — номиналом две тысячи рублей, одна сторублевая банкнота и одна десятирублевая монета. Кроме того, выявлены шесть поддельных банкнот иностранных государств: пять из них — доллары США и одна банкнота — китайский юань.

«Чаще всего фальшивки выявляют при пересчете торговой выручки, которая поступает в банки от предприятий торговли и сферы услуг. Банк России разработал для кассиров специальную программу дистанционного обучения по определению признаков подлинности и платежеспособности наличных денег. Ее можно пройти бесплатно в любое удобное время в сети на сайте университета Банка России. Такое обучение позволит кассирам пресечь распространение фальшивых банкнот и монет через торговые сети и предприятия сферы услуг. Но и гражданам не стоит забывать о том, что любые наличные деньги нужно обязательно проверять на подлинность. В этом поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое покажет расположение защитных элементов каждой купюры и объяснит, как их проверить», — отметила Елена Асеева.

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