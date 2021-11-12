Сеул, 12 ноября 2021, 09:50 — REGNUM Военные России и Южной Кореи договорились установить «горячие линии» связи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.
По их словам, глава Управления международной политики минобороны Южной Ким Сан Чжин и замначальника Национального центра управления обороной России Виктор Калганов подписали 11 ноября в Сеуле меморандум о взаимопонимании, который предусматривает установку «горячих линий» между военно-воздушными и военно-морскими ведомствами двух стран.
Известно, что достигнутые договорённости помогут избежать случайных столкновений в воздухе и на море.
Отметим, что «горячие линии» будут установлены впервые за почти 20 лет с тех пор, когда в ноябре 2002 года представители двух стран подписали «Соглашение о предотвращении опасных военных действий».