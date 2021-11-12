Сеул, , 09:50 — REGNUM Военные России и Южной Кореи договорились установить «горячие линии» связи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Флаги России и Южной Кореи Kremlin.ru

По их словам, глава Управления международной политики минобороны Южной Ким Сан Чжин и замначальника Национального центра управления обороной России Виктор Калганов подписали 11 ноября в Сеуле меморандум о взаимопонимании, который предусматривает установку «горячих линий» между военно-воздушными и военно-морскими ведомствами двух стран.

Известно, что достигнутые договорённости помогут избежать случайных столкновений в воздухе и на море.

Отметим, что «горячие линии» будут установлены впервые за почти 20 лет с тех пор, когда в ноябре 2002 года представители двух стран подписали «Соглашение о предотвращении опасных военных действий».