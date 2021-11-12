12 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Александр Белов, , 13:50 — REGNUM США и их союзники по НАТО активно вооружают Украину, а также идут на другие шаги, из-за которых в Киеве уверены, что в конфронтации с Россией и поддерживаемыми Москвой «сепаратистами» поддержка Запада будет на их стороне. Конфликт между украинским правительством и «сепаратистскими» силами в Донбассе, который на протяжении последних несколько лет имел вялотекущий характер благодаря хрупким Минским договоренностям, демонстрирует явные признаки разогрева. Такое развитие событий обостряет и без того опасную напряженность между Киевом и Москвой. Всё чаще начинают говорить о том, что Россия может даже начать вторжение на Украину, пишет Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 11 ноября в The National Interest.

Вооруженные силы Иван Шилов © ИА REGNUM

Западные лидеры проводят безрассудную стратегию, которая вызывает все более резкие предупреждения со стороны Кремля. Дважды с начала апреля Россия проводила зловещие военные операции вблизи своей границы с Украиной. Незадолго до предыдущего эпизода администрация Джо Байдена объявила об очередной продаже оружия Украине на $125 млн. Хотя сделка была временно приостановлена в июне, во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Киев в страну в конце октября было доставлено оборудование на $60 млн из этого пакета.

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Соединенные Штаты не единственный член НАТО, который пошел на продажу оружия Украине, которая может привести к дестабилизации ситуации. Турция оснащает украинскую армию беспилотниками. Так, в конце октября Киев нанес удар с беспилотника по артиллерийской батарее повстанцев в Донбассе. Москва выступила с резкими протестами против эскалации конфликта в адрес как Украины, так и Турции.

Поднятие флага НАТО Ian Houlding

За этим последовало и «новое развертывание» российских войск у границы с Украиной, тогда как госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия может повторить «военное наступление» 2014 года, когда правительство Владимира Путина «захватило» Крым, а затем оказало военную поддержку сепаратистам на востоке Украины.

Продажа оружия — лишь одна из составляющих всё большей поддержки Киева со стороны США и некоторых их союзников по НАТО. Президент США Байден неоднократно заявлял о приверженности Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины против «российской агрессии».

Войска США и Украины несколько раз проводили совместные военные учения (военные игры), а силы Украины были включены в военные учения НАТО. Действительно, Украина принимала последнюю версию этих маневров в сентябре 2021 года. В ответ на давление Вашингтона Украина рассматривается как член НАТО во всем, кроме имени.

Такие действия носят бесполезно дестабилизирующий характер. Руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского, уже делают ура-патриотические заявления о возвращении Крыма и разгроме сепаратистов в Донбассе. Официальный документ о стратегии обороны страны, принятый в марте 2021 года, прямо включает эти цели.

Владимир Зеленский. Донбасс President.gov.ua

По логике, такое хвастовство ничем не подкреплено. Украинские вооруженные силы не могут сравниться с Россией ни по количеству, ни по качеству. Однако вера в военную поддержку США или НАТО может заставить украинское руководство отказаться от благоразумия и начать злополучную конфронтацию. Однажды Соединенные Штаты заставили чрезмерно нетерпеливого клиента предположить, что они пользуются поддержкой Вашингтона, и результатом стала ненужная война, из которой клиент вышел весь в синяках и в униженном состоянии.

Администрация Джорджа Буша — младшего по глупости способствовала тому, чтобы президент Грузии Михаил Саакашвили поверил в то, что его страна является важным союзником США и что Соединенные Штаты и НАТО придут на помощь Грузии, если она окажется втянутой в конфликт с Россией. Вашингтон предоставил Тбилиси вооружение на миллионы долларов и даже обучил грузинские войска. Буш также подталкивал союзников США по НАТО к принятию Грузии (и Украины) в члены альянса, хотя и безуспешно.

В августе 2008 года Саакашвили начал военное наступление, чтобы восстановить контроль над Южной Осетией (одним из двух сепаратистских регионов). В результате грузинского наступления пострадали российские миротворческие войска, дислоцированные там с начала 1990-х годов, и Москва ответила полномасштабным контрнаступлением, которое вскоре привело к оккупации нескольких грузинских городов и выводу российских войск на окраины столицы. Несмотря на предыдущую риторику поддержки со стороны Вашингтона, Саакашвили обнаружил, что Соединенные Штаты не желают вести войну от имени Грузии, и ему пришлось подписать мирное соглашение на условиях России.

Параллели между этим фиаско и нынешней политикой Запада, особенно США, в отношении Украины вызывают тревогу. Продажа оружия Вашингтоном особенно способствует созданию опасной ситуации с участием Украины. Президент Барак Обама, очевидно, понимал, что такие продажи могут спровоцировать Россию и привести к вооруженному конфликту. Он отказался осуществить передачу оружия Киеву, несмотря на то, что Конгресс принял соответствующий закон, который санкционировал этот шаг.

Барак Обама (сс)Pete Souza

К сожалению, преемники Обамы не проявили такой мудрости и осторожности. Несмотря на широко распространенные слухи о том, что Дональд Трамп мягко относится к России, его администрация неоднократно продавала оружие Украине. И в 2017-м, и в 2019 годах эти поставки даже включали современные противотанковые ракеты Javelin, несмотря на яростные протесты Москвы. Подобные щедрые продажи оружия продолжились и при Байдене.

Вашингтону и его партнерам по НАТО необходимо отказаться от своей все более опасной политики. Кремль неоднократно давал понять, что для него Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности России и что попытки превратить эту страну в военного союзника Запада рискуют пересечь ярко-красную черту.

Меры, побуждающие нестабильного клиента идти на провокации, последствия которых для него могут оказаться фатальными, если его более сильный противник ответит эскалацией конфронтации, являются вопиющим нарушением правил внешней политики. Поставки на Украину современного оружия — хрестоматийный пример такой глупости. Соединенным Штатам, Турции и другим сторонникам Киева необходимо изменить курс, прежде чем они превратят тлеющий украинский конфликт в пожар.