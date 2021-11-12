Лос-Анджелес, США, 12 ноября 2021, 09:47 — REGNUM Элли Маки, озвучившая детектива Харуку в анимационном сериале «Хит-Манки», заявила, что это шоу нельзя смотреть детям. Об этом 12 ноября сообщает портал Comicbook.

Marvel
Marvel
Marvel Studios

Актриса сказала, что ей понравилось работать над этим проектом, при этом отметив, что впервые в своей карьере она работала над «чем-то более драматичным». «Я имею в виду, что это все еще комедия, но это очень, очень мрачная комедия, она не предназначена для детей. В ней есть насилие, и это тоже довольно забавно», — пояснила Маки.

Она рассказала, что пару раз «прослезилась» в кабинке озвучивания, поскольку некоторые моменты ей показали очень «крутыми». «Там есть действительно классные тематические вещи», — отметила актриса.

Напомним, премьера сериала «Хит-Манки» состоится 17 ноября 2021 года на сайте онлайн-кинотеатра Hulu. В основу шоу лёг одноимённый комикс издательства Marvel, первый выпуск которого Дэниел Вей и Далибор Таладжик опубликовали в апреле 2010 года.

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