Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Элли Маки, озвучившая детектива Харуку в анимационном сериале «Хит-Манки», заявила, что это шоу нельзя смотреть детям. Об этом 12 ноября сообщает портал Comicbook.

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Актриса сказала, что ей понравилось работать над этим проектом, при этом отметив, что впервые в своей карьере она работала над «чем-то более драматичным». «Я имею в виду, что это все еще комедия, но это очень, очень мрачная комедия, она не предназначена для детей. В ней есть насилие, и это тоже довольно забавно», — пояснила Маки.

Она рассказала, что пару раз «прослезилась» в кабинке озвучивания, поскольку некоторые моменты ей показали очень «крутыми». «Там есть действительно классные тематические вещи», — отметила актриса.

Напомним, премьера сериала «Хит-Манки» состоится 17 ноября 2021 года на сайте онлайн-кинотеатра Hulu. В основу шоу лёг одноимённый комикс издательства Marvel, первый выпуск которого Дэниел Вей и Далибор Таладжик опубликовали в апреле 2010 года.