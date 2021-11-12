Уфа, 12 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Мужчина скончался в результате съезда автомобиля в яму. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что ночью на 23 км автотрассе Баймак — Ишберда Баймакского района автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 47-летний мужчина, съехал в правый кювет, а затем — в яму.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Различные травмы получил 47-летний пассажир этого автомобиля. Его срочно доставили в медучреждение.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с КамАЗом погиб один человек.