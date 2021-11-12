Нижний Новгород, 12 ноября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В дорожно-транспортном происшествии с опрокинувшимся автобусом в Нижегородской области пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Скорая помощь

Ранее сообщало о девяти пострадавших.

«Всего за медицинской помощью обратились 11 человек (детей нет)», — сказал Мелик-Гусейнова.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус опрокинулся на автомобильной трассе Володарск-Ильино. В результате опрокидывания автобуса пассажиры обратились за медицинской помощью.