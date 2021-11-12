Кишинёв, 12 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Контракт с Газпромом на поставку газа в Молдавию предполагает, что закупочная цена на топливо зависит от ситуации на международном рынке, а там пока не стоит ожидать существенного снижения стоимости газа. Об этом вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил на телеканале JurnalTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В последние дни цены на международном рынке снова начали расти, они около $1000 за 1 тысячу кубометров газа. Если проанализировать цены на фондовом рынке, то увидим, что значительное снижение ожидается только в апреле», — сказал Спыну.

Он сообщил, что контракт с Газпромом не запрещает молдавской стороне покупать газ у других стран, если где-то цена окажется ниже. Спыну также отметил, что цена, по которой Молдавия покупает газ, не является секретом, но формула расчёта цены относится к коммерческой тайне.

Напомним, с 1 ноября поставка газа в Молдавию началась по новым условиям. По данным молдавской стороны, цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров. Жителей республики предупредили, что тариф на газ вырастет в 2,4 раза.