Ярославль, 12 ноября 2021, 09:42 — REGNUM В Ярославле пенсионер обратился в полицию поле того, как перевёл мошенникам 5 миллионов 600 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.
Схема у злоумышленников была классическая — они звонили и представлялись сотрудниками банка. Потом говорили о странных операциях с деньгами и предлагали защитить финансы при помощи установки приложения.
В полицию 63-летний мужчина обратился только спустя два дня после случившегося. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «мошенничество»
Читайте ранее в этом сюжете: Житель Ярославля перечислил мошенникам 5 миллионов рублей