Ярославль, , 09:42 — REGNUM В Ярославле пенсионер обратился в полицию поле того, как перевёл мошенникам 5 миллионов 600 тысяч рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

Схема у злоумышленников была классическая — они звонили и представлялись сотрудниками банка. Потом говорили о странных операциях с деньгами и предлагали защитить финансы при помощи установки приложения.

«После этого с его банковского счета произошло списание 1 миллион рублей. Через два дня на телефон заявителя вновь позвонили неизвестные и продиктовали «безопасные счета», на которые ему необходимо перевести его денежные средства. Чтобы снять денежные средства мужчина посетил три отделения различных банков в трёх районах Ярославля: Кировском, Ленинском и Заволжском. Затем в других банках он перевел четырьмя различными платежами на указанные неизвестными по телефону банковские счета еще 4 миллиона 600 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе ярославского УМВД.

В полицию 63-летний мужчина обратился только спустя два дня после случившегося. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «мошенничество»

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