Рязань, , 10:09 — REGNUM Новые правила посещения предприятий сферы услуг установлены в Рязанской области. Продлена самоизоляция возрастных граждан и расширен список организаций, в которые можно попасть по QR-кодам, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Распоряжение об усилении мер по противодействию коронавирусной инфекции подписал 11 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов. Самоизоляция для граждан старше 60 лет продляется до 6 декабря.

Кроме учреждений культуры, спорта и общественного питания, бань, саун, салонов красоты торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) QR-код (или документ, его заменяющий) потребуется для посещения парикмахерских и аквапарков. Посетителям также нужно иметь подтверждающий личность документ.

Разрешено открыться для работы по QR-кодам предприятиям общепита в торгово-развлекательных центрах без изменения времени обслуживания. Также возобновят работу учреждения дополнительного образования.