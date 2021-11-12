Москва, 12 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в ближайшие три года планируется построить и вести в эксплуатацию свыше 100 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в Стройкомплексе.

ИА REGNUM На объекте

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв уточнил, что до конца 2024 года планируется возвести 52 детских сада, 41 школу и шесть объектов здравоохранения.

С момента присоединения новых территорий к Москве (с 1 июля 2012 года) введено в эксплуатацию 30 школ на 25 тыс. 399 учащихся, 64 детских сада на 13 тыс. 905 мест и 15 объектов здравоохранения.

Как сообщало, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в 2021 году продолжается строительство шести станций метро.

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