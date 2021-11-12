Москва, , 09:41 — REGNUM Если Всемирная организация здравоохранения до конца 2021 года одобрит российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», то реакция европейского регулятора ЕМА не заставит себя долго ждать. В этом уверен научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

В беседе с газетой «Известия» он пояснил, что причинами задержек с одобрением российского препарата могут быть различные стандарты в производстве.

«Вакцины сейчас производятся по так называемой «надлежащей производственной практике» (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать», — подчеркнул вирусолог.

Он также указал на то, что у большинства западных организаций нет претензий к качеству вакцины «Спутник V».

Ранее по теме: Регулятор ЕС не признает «Спутник V» до конца 2021 года

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре процесс одобрения ВОЗ российской вакцины «Спутник V» был приостановлен. Как заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, это произошло на этапе, когда обе стороны должны были подписать юридические документы. По её словам, после подписания документов возобновится оценка досье по вакцине, продолжится диалог, затем будет запланирована инспекция. В ВОЗ хотели бы пройти эти этапы как можно быстрее, подчеркнула Сваминатан.

Читайте также: Италия поспособствует скорейшему признанию «Спутника V» в ЕС — посол

Она добавила, что «Спутник V», по предварительным данным, «очень хорошая вакцина». В организации рассчитывают, что препарат будет одобрен.