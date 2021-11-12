Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Михайловском замке (входит в состав Государственного Русского музея) в субботу, 13 ноября, откроется выставка «Два века Достоевского» — «Я — Достоевский», приуроченная к 200-летию со дня рождения великого русского писателя и мыслителя.

Дарья Драй ИА REGNUM Михайловский замок (входит в состав Русского музея)

Как сообщили в пресс-службе Русского музея, на выставке будут представлены предметы, принадлежавшие Достоевскому, из коллекций Литературного музея Пушкинского Дома и петербургского Музея Достоевского.

Место для выставки выбрано неслучайно: Достоевский учился в Инженерном училище, располагавшемся в замке в XIX веке. Экспозиция размещена в шести залах первого этажа, причем каждый зал посвящен определенной теме: Петербург, «Преступление и наказание», Европа, Романы («Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»), Двери флорентийского баптистерия, Крест.

«С 18 ноября впервые в Петербурге можно будет увидеть главную книгу Достоевского — Евангелие, которое было подарено писателю в Сибири. Он бережно хранил эту книгу всю жизнь, это Евангелие стало последней книгой в его руках перед смертью», — отметили в Русском музее.

Среди других экспонатов — старинные копии картин Рафаэля, выполненные выдающимися мастерами ХIХ века, а также подлинные произведения живописи из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и других музеев-участников проекта. Выставка пройдет в сопровождении аудиоспектакля. Её можно будет посетить до 14 февраля 2022 года.