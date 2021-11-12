Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:39 — REGNUM В Республике Алтай подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 67-летняя жительница Усть-Коксинского района и 71-летняя жительница Майминского района.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике достигло 467. В 419 случаях непосредственной причиной смерти пациентов стал COVID-19, ещё 48 человек умерли по иным причинам.

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