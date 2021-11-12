Грозный, , 09:38 — REGNUM Парламент Чечни разработал законопроект о запрете называть национальность лиц, причастных к совершению преступлений. Депутаты законодательного собрания республики 11 ноября на пятом пленарном заседании приняли решение выступить с законодательной инициативой и внести законопроект на рассмотрение Госдумы РФ.

Чечня. Грозный

«Проектом закона предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении парламента.

Депутаты считают, что такой запрет послужит сохранению межнационального и межконфессионального согласия и мира в России. По мнению чеченских законодателей, распространение таких сведений оскорбляет национальные и религиозные чувства «честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с резкой критикой в адрес ряда СМИ, которые, рассказывая о совершенных преступлениях, не преминут упомянуть национальность преступников, если они являются жителями Северо-Кавказского региона. При этом, по словам Кадырова, тысячи других преступлений по всей России остаются без отсылки к национальности совершивших их нарушителей закона. Такая ситуация оскорбляет добропорядочных жителей Кавказа, а у населения всей России формирует негативный образ кавказцев.

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