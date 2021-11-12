Ремонтненский район, Ростовская область, 12 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием трактора «Беларус». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 11 ноября на трассе посёлок Орловский — село Ремонтное. Предположительно, водитель трактора «Беларус», совершая левый поворот, не предоставил преимущество встречному автомобилю ВАЗ — 2107 и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

По данному факту назначена проверка.