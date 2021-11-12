Самара, , 09:41 — REGNUM Сильный снег ожидается в Самарской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гололед опасен Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Днем 12 ноября по области ожидается гололед 4−8 мм, а также налипание мокрого снега, на дорогах может образоваться гололедица.

13 ноября в регионе ожидается сильный снег. Температура воздух в регионе ночью может опуститься до — 6 °C, днем воздух может потеплеть до +3 °C.

14 ноября в Самарской области также может пройти небольшой снег.

Специалисты рекомендуют водителям сменить шины на автомобилях и соблюдать скоростной режим.