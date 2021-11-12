Томск, 12 ноября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. За месяц (в октябре 2021 года по отношению к сентябрю) в Томской области больше всего подорожали свежие помидоры и огурцы. Об этом ИА REGNUM сообщили в Томскстате.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Помидоры

Индекс потребительских цен в октябре по отношению к сентябрю составил 100,7% (в октябре 2020 года — 100,2%), с начала 2021 года — 105,7% (с начала 2020 года — 103,2%).

Продовольственные товары в среднем выросли в цене на 1,5% (в октябре 2020 года — на 0,2%).

Значительнее всего подорожали свежие помидоры (на 71,9%), огурцы (на 58,9%), картофель (на 17,0%), газированные напитки (на 15,3%), шоколадные конфеты (на 13,4%), горох и фасоль (на 10,3%), куриные яйца (на 7,7%), апельсины (на 7,6%), кисломолочные продукты (на 7,1%), колбаса (на 6,5−6,6%).

В то же время упали цены на лимоны (на 17,7%), фруктовые соки (на 16,3%), отечественное пиво (на 10,7%).

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности выросло в цене на 3,4%, сахар-песок — на 2,9%. Подсолнечное масло подешевело на 1,4%.

Непродовольственные товары в октябре в среднем подорожали на 0,5%. Рекордсменом по русту цен стал бинт (14,7%).

Услуги в среднем подешевели на 0,3%. При этом полёт в салоне экономического класса самолёта из Томска в Москву подорожал на 11,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве за неделю с 1 по 8 ноября наиболее быстро дорожали свежие помидоры.

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