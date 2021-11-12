Благовещенск, , 09:35 — REGNUM Возобновлена подача тепла в многоэтажки и детский сад Благовещенска, где из-за прорыва трубы 11 ноября отключали отопление. Авария устранена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании «Амурские коммунальные системы».

Коммунальная авария Фото wikimedia.org

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Отопление отсутствовало в 15 многоквартирных домах по трём улицам города, а также в двух корпусах детского сада №67. Для устранения аварии коммунальщики заменили три метра трубы. Пришлось более 12 часов откачивать горячую воду, чтобы найти место утечки.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад в Хабаровском крае стал причиной отключения электричества в пяти населённых пунктах. Проблемы с электроснабжением возникли в Бикинском, Комсомольском, Амурском районах.