Москва, , 09:35 — REGNUM Система социальной помощи в России включает в себя множество федеральных и региональных льгот, однако многие граждане России не знают о том, какую поддержку от государства они могут получить. Для решения этих вопросов создана Единая государственная информационная система социального обеспечения. Подробности сообщает телеграм-канал российского правительства.

Новая система включает в себя сведения о доходах граждан и может автоматически рассчитать размер выплат. Еще одним преимуществом платформы станет доступность информации — в едином реестре люди смогут увидеть, какие льготы им положены.

«Изменения в законодательстве позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки. Все это — важная часть работы по созданию механизма социального казначейства, справедливой и востребованной системы защиты людей», — заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Главная задача, которую мы можем решать уже сегодня, — это экономия времени и ликвидация бюрократии», — отметила сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. По её словам, цифровой манифест будет построен на трех основных постулатах — безопасности пользователей в Сети, их свободе и развитии самой индустрии цифровых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие портала Госуслуг и перевод 95% социально значимых услуг в электронную форму — одна из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика». Портал — это единое окно для взаимодействия граждан и государства, которым пользуется практически все население нашей страны. Сейчас на портале доступны семь суперсервисов. Один из самых востребованных — «Поступление в вуз онлайн»: с его помощью в пандемийный год выпускники школ смогли подавать документы и оформлять зачисление в вузы дистанционно.

Суперсервис «Социальная поддержка онлайн» позволяет проактивно информировать о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки (с согласия гражданина), сервис «Цифровое исполнительное производство» — ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов.

С помощью суперсервиса «Трудовые отношения онлайн» можно оформить пособие по безработице с использованием базы вакансий «Работа в России» и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде, а благодаря сервису «Оформление европротокола онлайн» (необходимо скачать мобильное приложение на базе Android или IOS) — оформить ДТП без участия сотрудника ГИБДД. Гражданам доступны также суперсервисы «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».