Оренбург, 12 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области за девять месяцев 2021 года в банковском секторе выявили 125 поддельных денежных знаков на сумму 526 тыс. рублей. Это на 20%, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

Количество выявленных банкнот номиналом 5 тысяч рублей выросло в полтора раза. В январе-сентябре обнаружено 100 штук пятитысячных купюр.

Число подделок номиналом 1 тыс. рублей составило 21 штуку против 15 годом ранее. Кроме того, обнаружено две фальшивых банкноты номиналом 2 тыс. рублей (в 2020 году — три), выявлено по одной купюре в 200 и 500 рублей (в 2020 году фальшивок этих номиналов не выявлено).

Традиционно большинство поддельных денег попадает в наличный денежный оборот через торгово-сервисные предприятия. Для повышения профессиональных навыков работников этой сферы Банк России проводит бесплатное дистанционное обучение кассиров.