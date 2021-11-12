Сеул, , 09:33 — REGNUM 16 ноября в формате видеоконференции пройдёт встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Во встрече, которая проводится раз в три года, примут участие представители Науру, Ниуэ, Маршалловы островов, Вануату, Самоа, Соломоновых островов, Островов Кука, Кирибати, Островов Тонга, Тувалу, Папуа-Новой Гвинеи, Палау и Фиджи.

Участники встречи обменяются мнениями об укреплении предметного сотрудничества, обсудят ситуацию в Тихоокеанском регионе, включая ситуацию на Корейском полуострове, а также укрепление сотрудничества на международной арене.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что такие темы, как пандемия коронавируса, изменение климата и загрязнение морской среды, также войдут в повестку дня.